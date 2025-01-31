Ограниченно годным продлят срок повторного прохождения ВВК

В Украине ограниченно годным продлевают срок повторного прохождения ВВК до 5 июня. Поэтому ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти медкомиссию до 5 февраля, и не будут объявлять в розыск. Об этом сообщает Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

По ее словам, сегодня в Офисе президента провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК ограниченно годными лицами.

В нем участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич.

Была проговорена необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений, по которым:

— повторное прохождение ВВК не обязательно для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью;

— дедлайн переносится с 5 февраля на 5 июня, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде сегодня под номером 12457.

Также на совещании обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК.

«Договорились, что до принятия вышеуказанного закона, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена по принадлежности», — отметила Верещук.

Напомним, для части украинцев могут отменить обязательное прохождение ВВК.