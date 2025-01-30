Испанцы рассказали о небывалой пользе куркумы

Эксперты из Открытого университета Каталонии в Испании поведали о пользе куркумы. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что она помогает снизить уровень повреждения мышц и воспалительных процессов в организме после тренировок, а также уменьшить риск получения травм.
В ходе опыта специалисты оценили одиннадцать ранее опубликованных исследований, направленных на изучение полезных свойств куркумы – тропического растения семейства имбирных.
Говорится, что, невзирая на то что куркума известна своей популярностью в традиционной азиатской медицине, в последнее время все больше научных работ доказывают наличие у этого корня объективных терапевтических свойств.
Было установлено, что куркума как добавка обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Данные эффекты особенно полезны для людей, регулярно и активно тренирующихся.
Информируется при этом, употребление куркумина как до, так и после занятий способствует ускоренному восстановлению мышечных волокон, смягчению болевых ощущений и повышению антиоксидантной способности (умения организма справляться со «стрессовыми» процессами окисления).
Также куркума снижает системное воспаление, что уменьшает вероятность получения травм в ходе тренировочного процесса.
Уверяется, что людям с хорошим здоровьем достаточно ежедневно принимать от одного до четырех граммов куркумина, чтобы ощутить преимущества для здоровья.
Резюмируется, что восстановительный эффект особенно важен в отношении эксцентрических упражнений (в которых целевые мышцы используются для контроля веса при приведении его вниз), как правило, наносящих наибольший вред спортсменам.
Ранее стало известно о невероятной пользе куркумы.