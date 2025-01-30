Киев накрыло пылью – жителей предупреждают об опасности

В четверг, 30 января, в Киеве ухудшилось состояние воздуха. Стало известно, что случилось.

В КГГА говорят: «Наблюдается временное ухудшение состояния воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)».

Добавляется: «Вероятной причиной повышения уровня загрязненности являются метеорологические условия, в частности низкая скорость ветра».

Людям советуют до улучшения ситуации закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды.

Отмечается, что, если имеется очиститель воздуха, то включить его следует на максимум.

Ранее в Киеве зафиксировали апрельскую погоду.