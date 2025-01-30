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Новости > Американцы поведали о страшных последствиях теплового удара

Американцы поведали о страшных последствиях теплового удара

Агата Кловская
30.01.25 15:56
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Американцы поведали о страшных последствиях теплового удара

Эксперты из университета Флориды в США рассказали о жутких последствиях теплового удара. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен вызвать ослабление сердечной функции и ожирение у мышей, а также нарушить их углеводный обмен.

Поясняется, что тепловой удар это одна из самых опасных форм перегрева, которая может привести к потере сознания, повреждению органов и даже летальному исходу. Экстремальное повышение температуры тела сопровождается системной воспалительной реакцией.

Желая определить долгосрочные последствия перенесенного теплового удара, специалисты подвергли лабораторных мышей воздействию высоких температур.

Сообщается, что, оказавшись вне условий перегрева, грызуны быстро восстанавливались в первые дни, но уже через две недели у них возникали метаболические нарушения, которые становились заметными только спустя некоторое время после теплового удара.

Выяснилось, что тепловой удар ослаблял сердце грызунов, нарушал их углеводный обмен и способствовал увеличению веса.

Подчеркивается, что особенно заметными такие эффекты были у самцов.

Отмечается, что когда животных начали кормить жирной пищей, метаболические нарушения и набор жировой массы дополнительно усугублялись.

Резюмируется: «Долговременные последствия теплового удара схожи с изменениями состояния здоровья после сотрясения мозга или вирусных инфекций. Подобные последствия экстремального перегрева могут проявляться не только у мышей, но и у людей».

Ранее мы писали, что в Киеве зафиксировали апрельскую погоду.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, жара, тепловой удар

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