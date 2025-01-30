Ученые узнали об уникальной особенности белых медведей

Эксперты из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) и Норвежского университета Бергена поведали о белых медведях кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что структура шерсти этих животных и жировой слой на волосках помогают предотвращать прилипание льда к их меху и коже подобно тому, как химические вещества для скольжения уменьшают трение лыж о снег.

До этого казалось удивительным то, как медведям удается избегать появления сосулек на шерсти в суровых арктических условиях.

Ученые установили, что их мех, в отличие от шерсти других животных, покрыт особым маслянистым слоем, который предотвращает обледенение.

В ходе опыта специалисты сравнили мех белого медведя с лыжными шкурами, покрытыми фторуглеродом, то есть химическим веществом, которое используется при производстве мазей для лучшего скольжения лыж по мокрому снегу в условиях высокой влажности.

Выяснилось, что мех белого медведя, не очищенный от масла, оказался значительно более эффективным в предотвращении прилипания льда, чем другие материалы, в том числе человеческие волосы.

По словам исследователей, их работа подчеркнула важное различие между механизмами противообледенения у медведей и пингвинов, чьи перья имеют гидрофобные свойства, предназначенные для сброса воды.

Добавляется, что жир на шерсти белых медведей, в свою очередь, помогает им передвигаться по суше (морскому льду), не создавая шума и не привлекая внимания добычи.

Резюмируется, что это открытие в будущем может вдохновить на создание инновационных, экологически чистых материалов для применения в различных областях от спортивной экипировки до аэрокосмической отрасли.

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