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Новости > Трамп разочаровался в Путине и хочет делить мир с Китаем, — Newsweek

Трамп разочаровался в Путине и хочет делить мир с Китаем, — Newsweek

Александр Панько
30.01.25 14:35
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Трамп разочаровался в Путине и хочет делить мир с Китаем, — Newsweek

Внезапная смена риторики Дональда Трампа, который за несколько месяцев перешел от нападок на Владимира Зеленского к жестким ультиматумам Кремлю, на самом деле не должна никого удивлять. Трамп всегда отличался прагматизмом, а не принципами. И сейчас он почувствовал, что именно Россия находится в проигрышном положении. Об этом в авторской статье для Newsweek пишут аналитики Йельского института лидерства (США) Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан.

Они отмечают, что Дональд Трамп во что бы то ни стало пытается избегать ситуаций, когда его ассоциируют со стороной, которая проигрывает. Именно поэтому он сейчас отошел от старой риторики восхваления «добродетелей» Путина.

К тому же Трамп часто прибегает к стратегии «разделяй и властвуй». Именно так он сейчас действует повсюду: настраивает Францию против Германии, Британию против ЕС, Ford против General Motors и тому подобное. Похоже, что с Россией и Китаем он прибег к тому же самому.

«Кажется, что между Китаем и Россией начинается конкуренция за то, кто первым сможет заключить лучшую сделку (с США в лице Трампа)», — пишут аналитики.

При этом Зонненфельд и Тиан предполагают, что Трамп, возможно, очень разочаровался в России после того, как ему объяснили, насколько «лилипутской» является российская экономика по сравнению с Китаем. Возможно именно поэтому в последнее время Трамп так снисходительно высказывается о Китае, который он изображал главным врагом США еще совсем недавно.

«Если бы Трамп действительно хотел положить конец украинскому конфликту независимо от цены и последствий, он уже мог бы заставить Украину сдаться. Но, держась и называя заявления Путина блефом, он повышает ставку — и это открывает возможность того, что Трамп, среди всех людей, мог бы принести Украине победу, которая долго ускользала от нее», — пишут аналитики.

Напомним, Трамп назвал Си Цзиньпина сильным и могучим.

Тэги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин

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