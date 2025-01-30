Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Птичий грипп стремительно эволюционирует и представляет угрозу пандемии, — Politico

Птичий грипп стремительно эволюционирует и представляет угрозу пандемии, — Politico

Агата Кловская
30.01.25 13:52
143
Птичий грипп стремительно эволюционирует и представляет угрозу пандемии, — Politico

Птичий грипп представляет растущую пандемическую угрозу, так как становится все более «адаптивным», передаваясь людям, домашним животным и животным в зоопарках. Об этом предупредили европейские агентства по контролю за заболеваниями и продовольственной безопасности, пишет Politico.

Они призывают страны усилить меры по мониторингу и сдерживанию вируса, чтобы предотвратить его дальнейшую эволюцию и повышение опасности для людей.

«В 2024 году вирусы птичьего гриппа расширили свой охват, заражая ранее не затронутые виды. Наша работа выявляет ключевые мутации, связанные с потенциальным распространением на людей, что требует быстрой диагностики и реакции», — заявил исполняющий обязанности исполнительного директора Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) Бернхард Урль.

Сообщается, что птичий грипп в течение уже нескольких лет фиксируется на высоком уровне среди диких птиц и сельскохозяйственных животных, включая кур.

За это время вирус также стал передаваться другим видам, включая тюленей, а в США — даже молочным коровам. Хотя случаи заболевания среди людей остаются на низком уровне.

Но ситуация может измениться в случае подтвержденной передачи вируса от человека к человеку, предупредил глава отдела респираторных вирусов в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Эдоардо Кольцани.

И этот риск растет. Ведь ECDC и EFSA уже сейчас выявили 34 ключевые генетические мутации, которые делают вирус более способным к передаче от животных к людям, а также к дальнейшему распространению среди людей.

Напомним, в США у человека мутировал вирус птичьего гриппа.

Тэги: птичий грипп, пандемия

Комментарии

Статьи

18.01.25 09:47

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.01.25 15:56

Американцы поведали о страшных последствиях теплового удара

30.01.25 15:29

В ГПСУ рассказали, в каких областях Украины больше всего российских ДРГ

30.01.25 15:18

Испанцы рассказали о небывалой пользе куркумы

30.01.25 14:35

Трамп разочаровался в Путине и хочет делить мир с Китаем, — Newsweek

30.01.25 14:12

Стало известно, какой будет погода в Украине на стыке января и февраля

30.01.25 13:41

Киев накрыло пылью – жителей предупреждают об опасности

30.01.25 13:29

Украинцев предупредили об опасности в последний день января

30.01.25 13:22

Украинцам в оккупации, не получившим паспорт РФ, прекратили выплату пенсий, — ЦНС

30.01.25 12:36

В Киеве зафиксировали… апрельскую погоду

30.01.25 14:35

Трамп разочаровался в Путине и хочет делить мир с Китаем, — Newsweek

30.01.25 09:50

В ISW объяснили, что принудит Путина к уступкам

30.01.25 09:22

Зеленский сказал, когда закончится война

29.01.25 15:56

Путин попытался объяснить «отвод» российских войск из-под Киева

29.01.25 11:19

Часы Судного дня перевели на одну секунду вперед

29.01.25 09:33

Путин сделал заявление по переговорам с Зеленским

28.01.25 10:18

Атака на Киевщину: ОВА показала последствия

28.01.25 09:58

Госдолг Украины за год вырос на 1,4 триллиона

28.01.25 09:38

Зеленский сделал заявление о демобилизации

27.01.25 12:49

Зеленский второй раз за месяц прибыл в Польшу

23.01.25 16:31

Стало известно, способна ли музыка лечить душу

24.01.25 13:43

Украинцев предупредили о подорожании одного из ключевых продуктов питания

24.01.25 10:19

Трамп неоднозначно высказался о Зеленском и войне в Украине

24.01.25 16:22

Грядущие выходные не порадуют украинцев погодой

24.01.25 14:04

В ЕС намекнули на проблемы с финансированием Украины после 2025-го года

24.01.25 15:03

В США тонут… горы

24.01.25 15:08

Ученые выяснили о бактериях кое-что пикантное

25.01.25 18:34

Есть угроза раскола мировой финансовой системы, - утверждают эксперты

24.01.25 14:03

Американский профессор предрек раскол Африканского континента

27.01.25 14:06

Украинцы стали тратить больше денег на новые легковые автомобили

Фото и Видео
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
Анна Жук: популярная блогерша Анет погибла в ДТП
Анна Жук: популярная блогерша Анет погибла в ДТП
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Под Киевом похитили ребенка за «долги»
Под Киевом похитили ребенка за «долги»
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди