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Новости > Украинцам в оккупации, не получившим паспорт РФ, прекратили выплату пенсий, — ЦНС

Украинцам в оккупации, не получившим паспорт РФ, прекратили выплату пенсий, — ЦНС

Агата Кловская
30.01.25 13:22
157
Украинцам в оккупации, не получившим паспорт РФ, прекратили выплату пенсий, — ЦНС

Российская Федерация продолжает применять репрессивные методы для контроля местного населения на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг ввел пенсионный шантаж. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, с начала 2025 года российские оккупационные власти полностью прекратили выплату ежемесячного пенсионного обеспечения лицам, которые не получили российский паспорт. Решение непосредственно касается жителей оккупированного востока и юга Украины.

«Пенсионный шантаж — это позорное финансовое давление, которое стало очередным шагом в принудительной паспортизации, которую преступники Кремля активно проводят над местным населением всех временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что выдавая паспорта РФ, оккупанты преследуют главную цель — представлять жителей оккупированных территорий, как «граждан России», оправдывать свои преступления перед международным сообществом.

«В том числе оккупанты незаконно получают доступ к персональным данным местного населения, чтобы усиливать контроль и подавлять сопротивление украинского подполья», — добавили в ЦНС.

Информационный ресурс отметил, что подобные меры Кремля являются очередным доказательством преступной политики, направленной на лишение украинцев их прав и свобод.

Напомним, Россия превращает украинских детей в орудие войны.

Тэги: Россия, пенсия, украинцы, оккупированная территория

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