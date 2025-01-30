В Киеве зафиксировали… апрельскую погоду

В Киеве сохраняется аномально теплая погода. О ней поведали в Центральной геофизической обсерватории.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в среду, 29 января, в украинской столице зафиксировали еще два температурных рекорда.

Так, как информируется, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 6,3 градусов тепла, что сразу на 4,2 градусов выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1936-го и 1979-го годов.

При этом, по их словам, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 7,1 градусов тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 2002-го года на 1,4 градусов, а климатическую норму аж на 9,7 градусов.

Резюмируется, что по многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 3 апреля.

Ранее мы писали, что в Киеве несколько дней кряду наблюдается аномальная погода.