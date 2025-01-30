Трамп отменил удаленку для чиновников

Президент США Дональд Трамп продолжает проявлять активность. На сей раз он взялся за чиновников.

Политик сообщил, что те обязаны выйти с удаленки, или же они будут уволены.

Глава государства сказал: «Как федеральные работники они должны отвечать высочайшим стандартам, они представляют правительство, они представляют страну. Если они не согласятся к 6 февраля вернуться в офисы на работу, они будут уволены, мы сократим наше правительство таким образом».

По его словам, сокращения правительства хотели многие президенты, а работающие из дома сотрудники федеральных ведомств осуществляют свои функции неэффективно.

Ранее мы писали, что Цукерберг выплатит Трампу крупную компенсацию.