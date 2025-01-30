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Новости > Для части украинцев могут отменить обязательное прохождение ВВК

Для части украинцев могут отменить обязательное прохождение ВВК

Александр Панько
30.01.25 11:31
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Для части украинцев могут отменить обязательное прохождение ВВК

Для части военнообязанных украинцев, которые имели статус «ограниченно годный» к военной службе, могут отменить обязательное прохождение военно-врачебной комиссии. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в телеграм-канале.

Она отметила, что уже в ближайшее время в оборонном комитете Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями относительно прохождения ВВК ограниченно годными лицами.

По словам Верещук, в этом документе говорится о «двух важных вещах». В частности, предлагается продлить срок для прохождения ВВК «ограниченно годными» украинцами еще на четыре месяца. Таким образом, крайний срок будет перенесен на начало июня 2025 года. «РБК-Украина» пишет, что в документе фигурирует дата 5 июня.

«Во-вторых, обязанность проходить ВВК не касается ограниченно годных лиц до 25 лет», — добавила в сообщении Верещук.

Напомним, в Украине запустили электронные направления на ВВК.

Тэги: новости Украины, ВВК, ВЛК

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