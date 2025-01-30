Трамп наехал на американских школьников

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление. Оно касается школьников в стране.

Политик отметил: «70% учеников восьмых классов показали низкие результаты по чтению, 72% – по математике».

Он добавил: «Система образования не оправдывает ожидания, что подрывает конкурентноспособность США».

Республиканец говорит, что рядом с хорошими школами дорожают дома, поскольку в государственные школы приписывают по месту жительства, вынуждая многие семьи жертвовать ради будущего детей.

Дональд Трамп также призвал к «созданию программ в рамках хорошо разработанной образовательной свободы».

Глава государства обещает, что малоимущие семьи получат средства для расширения выбора образования, помощь будет оказана и семьям военных.

Ранее мы писали, что Цукерберг выплатит Трампу крупную компенсацию.