Гастроэнтеролог рассказала, кому следует отказаться от орехов

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова поведала о том, кому следует отказаться от орехов. По ее словам, их не нужно есть людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ.

Медик рассказала: «Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом».

Также добавляется: «Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить – залить теплой водой на ночь. Вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ».

Отмечается при этом, что исключить кедровые орехи из рациона следует при кишечных расстройствах, язвенных заболеваниях, кожных болезнях, а также людям с индивидуальной непереносимостью.

Резюмируется, что остальные орехи нельзя есть людям с аллергией на них.

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