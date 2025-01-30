Зеленский сделал заявление о приостановке финансирования со стороны США

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад о программах, ранее финансировавшихся США, которые были приостановлены. Об этом глава государства сообщил во время видеообращения в среду, 29 января.

По его словам, Украина будет искать внутренний ресурс и говорить с европейскими партнерами о финансировании.

«Сегодня был уже первоначальный доклад чиновников и команды Офиса — Алексея Кулебы и Виктора Никиты — относительно критически важных программ, которые сейчас приостановлены, а раньше финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние средства, а также — говорить с европейцами», — сказал президент.

Зеленский также поручил продолжать аудит приостановленных направлений помощи США.

«Именно на гуманитарных направлениях, на безопасных и социальных должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока продолжается наработка новой американской политики, мы поддержали людей», — отметил глава государства.

По словам президента, также обсудили программы по распределенной генерации, ветеранские проекты: ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами.

Зеленский добавил, что также были программы по пунктам пропуска на границе: «Это то, что строилось во взаимодействии с партнерами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников — прозрачнее. В частности, это проекты в портах».

Украина будет искать на это больший внутренний ресурс, подчеркнул президент.

Также, по его словам, есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, а также в области кибербезопасности. «Всем этим занимаемся» — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в США заморозили программу для украинских беженцев U4U.