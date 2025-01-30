Трамп рассказал, какая судьба ждет «худших преступников-нелегалов»

Худших преступников-нелегалов будут депортировать из США на объект в Гуантанамо (Куба). Там оборудуют центр для размещения депортированных мигрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает The Hill.

Американский лидер заявил, что сегодня, 29 января, он подпишет указ, которым поручит Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности подготовить центр для мигрантов на 30 000 человек на базе Гуантанамо. Этот объект использовался для содержания заключенных военных, а также нескольких причастных к терактам 11 сентября.

«У нас есть 30 000 мест в Гуантанамо, чтобы содержать под стражей худших преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу», — подчеркнул Трамп.

По его словам, некоторые из нелегалов настолько «опасны», что США не хотят отправлять их обратно на родину, поэтому они будут размещены в Гуантанамо.

Напомним, стало известно, как Трамп планирует депортировать из США миллионы мигрантов.