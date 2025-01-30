Назван астероид, который таки может врезаться в Землю

Специалисты NASA говорят, что астероид 2024 YR4 может врезаться в Землю. И это единственное космическое тело, которое представляет такую опасность.

Они поведали: «Анализ околоземного астероида 2024 YR4 демонстрирует, что вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032-го года составляет более 1%».

Сообщается, что его диаметр может достигать 90 метров.

Как известно, объект 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024-го года на обсерватории ATLAS в Чили.

Ранее ученые узнали о нашей Солнечной системе кое-что зловещее.