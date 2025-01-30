Цукерберг выплатит Трампу крупную компенсацию

Компания Meta Марке Цукерберга заплатит президенту США Дональду Трампу 25 миллионов долларов. Произойдет это в рамках досудебном урегулировании по его иску от 2021-го года о блокировке его аккаунтов, пишет издание The Wall Street Journal.

Известно, что из этой суммы 3 миллиона долларов пойдут на покрытие юридических расходов, а 22 миллиона долларов будут переданы в фонд президентской библиотеки политика.

Стоит напомнить, что аккаунты республиканца были заблокированы в связи с публикациями о штурме Капитолия 6 января 2021-го года, а восстановили их в феврале 2023-го года.

Сам же Дональд Трамп после своей инаугурации помиловал полторы тысячи осужденных за штурм Капитолия.

Ранее Цукерберг наехал на администрацию Байдена.