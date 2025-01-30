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Новости > Семья Умеровых помогает российским нефтегигантам обходить западные санкции, - утверждают СМИ

Семья Умеровых помогает российским нефтегигантам обходить западные санкции, - утверждают СМИ

Автор: «Фраза»
29.01.25 19:48
196
Семья Умеровых помогает российским нефтегигантам обходить западные санкции, - утверждают СМИ

Пока Президент Зеленский публично требует новых жестких пакетов санкций против РФ от западных партнеров, аффилированные с семьей министра обороны Украины Рустема Умерова структуры помогают Роснефти и Игорю Сечину обходить санкции США и Великобритании во время экспорта нефти, пишет издание Антикор. В схеме, которой якобы уже заинтересовались американские спецслужбы, якобы привлечена американско-дубайская «прокладка» Coral Energy – эта компания попала под санкции Британии и США, а вот украинские санкции чудом обошла стороной.

Также издание пишет следующее (цитируем):

"Из собственных инсайдерских источников журналистам стали известны детали возможных договоренностей в пользу российских нефтяников, к которым непосредственно причастна семья действующего главы Минобороны Украины – Рустема Умерова.

17 июля 2024 года в Анкаре состоялась встреча брата министра обороны Украины Умерова – совладельца и одного из руководителей инвестиционной компании ASTEM, соучредителя БФ Astem Foundation Омера Киримлы Аслана (Omer Kirimly Aslan) – с представителем американско-дубайской компании 2Rivers ( Energy). Это – нефтетрейдинговая компания из Дубая, которая занимается продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов, и находится под американскими и с декабря 2024 года – британскими санкциями.



Омер Аслан Киримлы

Coral Energy Group была основана гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым в 2010 году, компания имела офисы в Женеве, Дубае и Сингапуре. По данным рыночных источников, до мая 2023 года Гараев продолжал владеть 100% акций компании из-за сложной корпоративной структуры. Его холдинговая компания Novus Middle East DMCC (ОАЭ) контролировала Coral Energy через Vetus Investments Limited (ОАЭ).

В начале 2024 года менеджеры Coral – гендиректор Талат Сафаров, финансовый директор Ахмед Керимов и Анар Мадатли – завершили покупку доли Гараева, составлявшей на тот момент 40%, и провели ребрендинг, переименовав Coral Energy в 2Rivers.

До этого топ-менеджеры уже обеспечили себе 60% акций в 2023 году, прежде чем выкупить оставшиеся у Гараева 40% акций. Известно, что Сафаров присоединился к Coral в 2015 году, а Керимов – в 2017 году.






Тахир Гараев, Ахмет Каримов и Игорь Сечин


Как предполагают расследователи издания «Гордон», такая реструктуризация капитала и ребрендинг были вызваны растущим давлением на компании, способствующие обходу западных санкций, однако, несмотря на формальную передачу акций в июле 2024 года, Гараев продолжает контролировать Coral Energy через доверенных лиц. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что одним из ключевых менеджеров обновленной организации остался Анар Мадатли, родственник Гараева.

В 2021-2022 годах Coral Energy стала одним из крупнейших покупателей российской нефти и нефтепродуктов, в том числе у государственного гиганта "Роснефть" с орбиты путиниста Игоря Сечина. В Украине Coral Energy была известна как один из крупных поставщиков дизельного и авиатоплива производства «Роснефти» и Мозырского НПЗ.

По данным западных медиа, холдинг до сих пор осуществляет поставки российской нефти в Азию, Европу и США по цене, превышающей установленный лимит в $60 за баррель. Издание Le Monde, получившее в свое распоряжение внутреннюю документацию компании Coral Energy, сообщает об использовании оффшорных структур и изменении таможенных кодов для реализации этих поставок.

Как отмечают журналисты, входящие в состав холдинга предприятия условно разделены на две группы — «синие» и «красные». Первые работают в странах Запада, сотрудничают с французским Total и имеют доступ к льготному кредитованию от европейских банков, включая Société Générale, UBS и Raiffeisen. В то время как красные компании занимаются нелегальными операциями, используя схемы с подменой таможенных кодов. При этом официальная связь между этими группами отсутствует.

Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отмечает, что основным «смотрящим» Кремля, отвечающим за «теневой флот» и «теневые нефтедоллары» диктатора Путина, является именно Гараев.

В начале 2024 года The Wall Street Journal сообщил, что Coral Energy контролирует не менее 100 судов через неаффилированные подставные компании, включая Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management и Buena Vista Shipping. По меньшей мере, пять из этих судов попали под санкции Великобритании и ЕС. Эти суда продолжают перевозить нефть и нефтепродукты, приобретенные торговыми компаниями 2Rivers с нарушением западных санкций. Хотя в самой Coral Energy утверждали, что якобы разорвали контракты с российскими нефтяными компаниями сразу после 24 февраля 2022 года.


Корабль Coral Energy

17 декабря 2024 года Британия добавила 2Rivers в список компаний, на которые распространяются санкции. Офис премьер-министра Кира Стармера заявил, что эти компании были «ключевыми звеньями в обеспечении торговли драгоценной нефтью Путина» и что санкции направлены на ограничение «нефтяных доходов, в которых он так отчаянно нуждается в финансировании своей незаконной войны».

По нашей информации, встреча представителей 2Rivers с господином Омером Киримлы Асланом, который проживая в США работает в представительстве Меджлиса крымскотатарского народа, является советником уполномоченного президента и родным братом министра обороны и, таким образом, ассоциируется с украинскими властями, организовывал бывший депутат Государственной Думы. Руслан Бальбек.

Последний, как утверждают источники, предложил Омеру семизначную сумму в долларовом эквиваленте за то, что государство не введет санкции против компании Coral Energy.

Напомним, 8 марта 2022 года президент США Джозеф Байден объявил о запрете импорта российской нефти, сжиженного природного газа и угля: "Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии", - заявил он.

Вслед за США импорт энергоресурсов из России запретила и Великобритания, которая планировала отказаться от поставок из РФ до конца 2022 года – Борис Джонсон назвал такой шаг «ещё одним экономическим ударом по путинскому режиму после незаконного вторжения в Украину».

В то же время само государство Украина, как никто заинтересованное в блокировании российских нефтяных сверхприбылей, почему-то уже почти три года закрывает глаза на однозначную позицию западных доноров относительно внесения Coral Energy или ее правопреемницы 2Rivers в «черный список». По состоянию на конец января 2025 года украинские власти так и не ввели санкции в отношении структур Гараева.

А вот семья министра Умерова, вероятно, обогатилась на семизначную сумму, номинированную в долларах США, утверждают источники. По данным декларации за 2023 год, 5 млн. грн. сам министр получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а еще более 9,1 млн. грн. Умеров задекорировал как сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции. Пока декларация за 2024 год еще не обнародована, но можно предположить, что в ней снова будут «легализованы» немалые средства сомнительного происхождения.

Самое интересное: этими «проделками» Умерова и его команды уже заинтересовались американские спецслужбы, а вот в курсе ли событий президент Украины? Вопрос остается открытым.

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