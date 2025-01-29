Мировое соглашение, заговор или уступки из-за давления? Основатель агропредприятия ООО «Земля и Воля» Леонид Яковишин, ранее заявивший якобы о рейдерской атаке на хозяйство со стороны нардепов от Черниговщины – Бориса Приходько и Павла Халимона, внезапно перешел на сторону бывших оппонентов. В причинах такого неожиданного «переобувки в воздухе», вероятно, должны разобраться правоохранители.

Еще в конце декабря гендиректор аграрного гиганта «Земли и Воля», Герой Украины Леонид Яковишин в интервью «Общественное.Чернигов» рассказывал, как нардеп от Черниговщины Борис Приходько при поддержке еще одного якобы фигуранта коррупционных скандалов – коллеги по ВРУ Павла через админресурс делать давление на общество.

Заметим, Борис Приходько известен как бывший нацбанкир времен Януковича и фигурант дела о якобы хищении более 2 млрд грн из государственного Аграрного фонда, а ныне – парламентарий от Черниговщины, входящий в топ-5 самых богатых депутатов ВРУ.

Еще в 2014 году следствие установило, что за несколько дней до падения режима Януковича Аграрный фонд при содействии Приходько якобы разместил более 2 млрд грн в Брокбизнесбанке, связанном с Сергеем Курченко – эти средства якобы могли пойти на покрытие фиктивных долгов банка. В июле 2014 года Приходько был заключен под стражу с рекордным залогом в 200 млн грн, однако в декабре он вышел на свободу. В 2019 году Борис получил депутатский мандат, что, вероятно, помогло ему оригинальным способом избежать ответственности.

Еще один народный избранник от Черниговщины – Павел Халимон – тоже якобы успел засветиться в ряде коррупционных и рейдерских скандалов. Так, по данным Украинской правды, во время полномасштабной войны депутат якобы приобрел имение на Печерских холмах и оформил его на третье лицо. По данным медиа, дом вместе с земельным участком площадью 10 соток якобы был оценен в 10 млн грн, хотя аналогичная недвижимость возле Ботсада на рынке оценивается в 50-60 тысяч евро. Продал его Халимону по дешевке якобы архиерей Православной церкви Украины, а формальной владелицей якобы стала сожительница нардепа.

По словам Яковишина, якобы именно Халимон помогал Приходько «отжимать» хозяйство из-за влиятельных связей на Банковой. Он утверждал, в частности, что обеими нардепами якобы осуществляется планомерная блокировка деятельности компании путем ареста имущества и счетов, в том числе используя сфабрикованное судебное дело.

« Это не просто «наезд». Они хотят полностью парализовать предприятие, наложив аресты на имущество и счета », – говорил Яковишин.

Однако уже через месяц после выхода резонансного интервью предприниматель резко изменил курс и начал "подыгрывать" бывшим оппонентам.

Заметим, что возглавляемое Леонидом Яковишиным ООО «Земля и Воля» является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в Украине, производственные мощности и офис которого находится в городе Бобровица Черниговской области. Земельный банк компании насчитывает более 32 тысяч гектаров земли, переданных хозяйству крестьянами Бобровицкой и соседних общин, которые доверяли Яковишину и стояли за него горой.

Так что же заставило Героя Украины Яковишина сдать собственные позиции и подвести людей, которые ему поверили? Вероятно, не обошлось без якобы угроз и давления со стороны Бориса Приходько, который, якобы имея определенное влияние в силовых структурах и правосудии, обвинил агрария в связях с россией. Инсайдеры предполагают: Борис Викторович якобы шокирующий компромат против Леонида Григорьевича, с помощью которого добровольно-принудительно склонил основателя «Земли и Воли» на свою сторону.

По данным издания «Апостроф», аграрий якобы действительно может иметь связи со страной-агрессором, ведь в феврале 2022 года его владения на Черниновщине странным образом остались неприкосновенными, а некоторые источники утверждают, что якобы «Яковишин заправлял танки кафиров». Тогда Яковишин, как пишет медиа, якобы категорически отказался подчиниться мобилизационным требованиям и предоставить необходимую военную технику для ВСУ. Еще один момент, который якобы может указывать на возможный контакт Яковишина с россией – дочь его заместительницы якобы замужем за российским офицером.

Вероятное имущество Леонида Яковишина поражает роскошью: говорят о якобы элитных автомобилях Maybach, роскошных домах, среди которых склеп стоимостью 3 млн долларов, украшенный мрамором, золотом и витражами. Внутри этого величественного мавзолея, являющегося точной копией усыпальницы Наполеона, якобы расположен саркофаг за 150 тысяч долларов, копии витражей старинного немецкого храма и позолоченные скульптуры самого Яковишина в разные периоды его жизни, утверждает «Апостроф».

Откуда у агрария такое вероятное состояние и не являются ли они признаком незаконного обогащения и возможного уклонения от уплаты налогов? Должны разобраться компетентные органы. А вот Приходько с Халимоном, вероятно, могли использовать эту информацию как козырь.

Таким образом, в результате вероятного якобы «договорняка» Яковишина с черниговскими нардепами-рейдерами, огромное хозяйство, которое является одним из крупнейших землевладельцев Черниговщины (эти участки передавались предприятию местными крестьянами, среди которых Яковишин пользовался авторитетом), уже скоро может полностью перейти под Приходько и его подельников.

Напомним, недавно Черниговский областной совет обратился к Зеленскому с просьбой остановить якобы произвол нардепа Приходько. Они требуют проведения расследований и возбуждения уголовных дел в отношении нардепа. Ведь среди якобы вероятных жертв рейдерских атак депутата с уголовным прошлым – якобы не только «Земля и Воля», но и другие известные в регионе компании крупные налогоплательщики.

Правоохранители должны проверить наличие якобы связей с РФ, коррупционных преступлений и злоупотреблений со стороны Яковишина, Приходько и Халимона. Ведь фактически так называемый конфликт между ними в публичной плоскости мог вообще быть срежиссированным спектаклем, чтобы привлечь на сторону гендиректора «Земли и Воли» возмущенных рейдерством представителей общины и в конце концов отобрать еще больше земли у крестьян на Черниговщине.

Так что продолжаем следить за событиями вокруг якобы заговора фигурантов – дальше будет.