Новое правительство Сирии требует от России компенсации за разрушения, вызванные российскими бомбардировками за время гражданской войны. Как пишет Bloomberg, такие требования сирийцы озвучили во время переговоров с делегацией Кремля, которая прибыла в Сирию впервые после свержения режима Башара Асада.

В сообщении сирийского правительства по итогам этих переговоров указано, что для восстановления доверия к России со стороны сирийского народа важны «конкретные меры, такие как компенсация, реконструкция и восстановление».

«Новая администрация также подчеркнула, что восстановление отношений должно устранить прошлые ошибки», — отмечается в сообщении.

В заявлении не объясняется, какую форму компенсации Сирия требует от России. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, который возглавлял российскую делегацию, назвал переговоры конструктивными, хотя «мы понимаем, насколько сложная ситуация».

При этом в заявлении сирийского правительства по итогам переговоров ничего не сказано о двух военных базах РФ в Сирии, которые Кремль отчаянно стремится сохранить. Зато Богданов сказал российским журналистам, что прогресса в этом вопросе не было и что нужны дальнейшие переговоры.

Напомним, после Сирии мир должен осознать возможность победить Россию.