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Новости > Путин попытался объяснить «отвод» российских войск из-под Киева

Путин попытался объяснить «отвод» российских войск из-под Киева

Александр Панько
29.01.25 15:56
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Путин попытался объяснить «отвод» российских войск из-под Киева

Российский диктатор Владимир Путин решил отвести войска из-под Киева весной 2022 года якобы из-за того, что Запад «обманул» его. Об этом он заявил в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

По его словам, во время Стамбульских переговоров несколько европейских лидеров попросили диктатора отвести войска, чтобы подписание мирного договора не выглядело как капитуляция Украины.

«Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор, как один из коллег выразился „с пистолетом у виска“. Тогда мне сказали, что нужно отвести войска от Киева», — сказал Путин.

Российский диктатор добавил, что в Кремле подозревали, что «обман возможен». Тем не менее, было принято решение отвести войска, чтобы якобы «избежать кровопролития или серьезной войны».

«В документе дорабатывать уже было практически нечего. Украинская сторона только предлагала поставить личную точку на встрече двух президентов. Я согласился и с этим. Вдруг из Киева поступила информация, что им нужно посоветоваться с союзниками и они взяли недельную паузу. Они посоветовались. Приехал господин Джонсон (экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон), наверняка, с подачи бывшей американской администрации во главе с Джо Байденом... Они и уговорили украинцев продолжать войну», — заявил он.

Путин подчеркнул, что якобы украинские чиновники и правительство Великобритании даже не скрывают того, что «Киев заставили продолжать воевать с Россией». Тем не менее, он не уточнил, о ком именно идет речь.

Напомним, Путин сделал заявление по переговорам с Зеленским.

Тэги: Киев, Владимир Путин, войска

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