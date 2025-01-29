Россия превращает украинских детей в орудие войны, — ОП

Россия превращает украинских детей в орудие войны через три жестоких этапа: физическое изъятие, уничтожение идентичности и милитаризацию. Об этом сообщает Telegram советника по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины Дарьи Заривной.

«Вчера приняла участие в панельной дискуссии „Похищенные, чтобы убивать: вооружение украинских детей Россией“ на базе Украинского дома в Давосе. Говорила о системной стратегии России в отношении украинских детей. Это не просто случайные похищения — это целенаправленная политика уничтожения будущего Украины. РФ превращает наших детей в орудие войны через три жестоких этапа: физическое изъятие, стирание идентичности и милитаризацию», — отметила Заривная.

На панели также выступали известные украинские и международные эксперты — Леди Хелена Кеннеди, известная британская правозащитница и сопредседатель Международной экспертной группы Bring Kids Back UA, Натаниэль Реймонд из Йельской гуманитарной исследовательской лаборатории, Николай Кулеба, основатель фонда «Save Ukraine», и Кайса Оллонгрен, бывший министр обороны Нидерландов.

«На сегодня в рамках инициативы Bring Kids Back UA мы уже вернули 1 037 детей. Еще тысячи украинских детей до сих пор остаются в России или оккупации, подвергаясь систематической индоктринации и милитаризации. Работаем над тем, чтобы вернуть всех», — добавила советник руководителя Офиса президента.

Напомним, оккупанты активно милитаризуют подростков в Крыму.