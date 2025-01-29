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Новости > Роман Терещенко: зернотрейдер выводил деньги через порноплатформу OnlyFans, - СМИ

Роман Терещенко: зернотрейдер выводил деньги через порноплатформу OnlyFans, - СМИ

Автор: «Фраза»
29.01.25 13:23
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Роман Терещенко: зернотрейдер выводил деньги через порноплатформу OnlyFans, - СМИ

Одесский зернотрейдер Роман Терещенко якобы разработал схему уклонения от уплаты налогов и вывода средств за пределы Украины через платформу OnlyFans, пишет издание Цензор , со ссылкой на решение Киевского районного суда города Одессы.

В свою очередь издание 360 отмечает по этому поводу следующее (цитируем):

«Государственной службой финансового мониторинга Украины получено 190 сообщений от подразделений финансовой разведки других стран о подозрительных финансовых операциях, в том числе с участием известного украинского зернотрейдера Романа Терещенко, основателя «Транс Трейд Холдинга». К активам Терещенко относятся ООО «Греин-Экспорт», занимающееся экспортом зерновых и масличных культур, стивидорная компания ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», элеватор ООО «Транссервис 2008» и ООО «Специализированный зерновой терминал „Черноморск“. Он является конечным бенефициаром иностранных компаний, по которым осуществляется экспорт зерна от подконтрольных украинских предприятий, а именно: Ntk trans poland (Польша) и Trans Trade RK SA (Швейцария).

Роман Терещенко открыл в платежной службе электронных кошельков Paxum Inc личный счет, указав себя при регистрации как веб-модель. Что происхождением средств на счете будет доход с сайтов видеочата в реальном времени OnlyFans и выплаты партнеров с сайтов, на которые он направляет трафик. Таким образом, на счет в платежной службе Paxum Inc Терещенко поступило более $3 млн, в том числе $1,02 млн с бизнес-счета Fenix International Limited, владельца портала».

В тексте постановления Киевского райсуда г. Одессы отмечается: «Маловероятно, что средства от Fenix International Limited получены за работу, выполненную им как вебкам-моделью на Onlyfans.com, «исходя из оценки его пола, возраста, осуществляемой им фактически деятельности».

Тэги: Onlyfans, Роман Терещенко

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