Ученые дали советы, как меньше уставать на работе

Международная группа ученых поведала о том, как меньше уставать на работе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что есть два ключевых фактора – это регулярные паузы и поддержка со стороны начальства.

По словам специалистов, подобные подходы не только уменьшают ощущение усталости, но и улучшают качество сна и повышают уровень энергии на следующий день.

В ходе опыта опросили 44 бухгалтеров о рабочих привычках и провели эксперимент с участием 179 людей.

Оказалось, что сочетание микропауз во время рабочего процесса и поддержки со стороны руководства наиболее эффективно в условиях высокого рабочего напряжения.

Поясняется, что микропаузами могут быть короткая растяжка, чтение статьи, перекус или чашка кофе.

Отмечается, что поддержка руководства включает регулярные проверки состояния сотрудников, помощь в выполнении задач и выражение признательности за труд.

Удалось узнать, что микропаузы всего в одну минуту несколько раз в день уже достаточно для снижения уровня усталости.

Добавляется, что особенно они полезны в периоды высокой нагрузки, например, во время дедлайнов.

В то же время, поддержка со стороны руководства помогает снизить стресс сотрудников, повысить точность выполнения задач и улучшить общий рабочий климат.

Сообщается, что микропаузами и поддержкой руководства можно не только снизить усталость, но и улучшить качество работы. Так, у бухгалтеров повышалась точность при проведении аудита, что крайне важно в стрессовые периоды.

Резюмируется: «Внедрение подобных методов способствует не только благополучию сотрудников, но и повышению общей продуктивности. Руководители могут играть ключевую роль, показывая пример и создавая условия для коротких, но полезных перерывов».

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