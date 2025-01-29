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Новости > Итальянцы узнали о мозге человека нечто любопытное

Итальянцы узнали о мозге человека нечто любопытное

Александр Панько
29.01.25 15:38
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Итальянцы узнали о мозге человека нечто любопытное

Эксперты из Международной школы перспективных исследований в Италии разузнали о мозге человека кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что исследуя функциональную иерархию в коре головного мозга, они выявили, каким образом наш мозг объединяет информацию о пространстве и времени.

Оказалось, что в коре головного мозга есть своеобразная функциональная иерархия.

Сказано: «В более задних областях, таких как затылочная кора, процессы обработки пространства и времени происходят одновременно. Но в теменных и лобных областях, которые отвечают за более поздние этапы обработки информации, эти понятия постепенно разделяются. При этом кодирование времени в разных частях мозга осуществляется по-своему».

Во время опыта исследователи показывали добровольцам визуальные стимулы, которые появлялись в разных позициях на экране и длились разное время.

Подопытным следовало оценивать длительности стимулов, в то время как их мозговая активность записывалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Было установлено, что в задней части мозга, особенно в затылочной зрительной коре, пространство и время обрабатываются вместе.

Итальянцы рассказали: «Данная область, специализирующаяся на обработке визуальной информации, реагирует как на положение, так и на длительность стимула: чем дольше стимул присутствует, тем активнее нейроны».

Информируется, что в передних областях мозга, таких как премоторная кора, связь между пространством и временем исчезает.

Сообщается: «Тут время обрабатывается независимо от положения стимула, а за разные длительности отвечают отдельные популяции нейронов. В теменной коре, которая занимает промежуточное положение в иерархии, связь между пространством и временем проявляется по-разному. Некоторые нейроны реагируют и на положение, и на длительность стимула, в то время как другие только на один из этих параметров».

Резюмируется: «Наше исследование углубляет наше понимание того, как мозг обрабатывает пространство и время – два фундаментальных аспекта нашего восприятия мира. Оно также демонстрирует наличие функциональной иерархии в обработке времени. Разные области мозга вносят уникальный вклад в восприятие времени, что подчеркивает сложность и многогранность этого процесса».

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Тэги: ученые, мир, мозг, наука

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