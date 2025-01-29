Австралийцы дали совет мужчинам, как снизить аппетит

Эксперты из Института здоровья будущего при университете Мердока в Австралии поведали о том, как снизить аппетит у мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что физические упражнения средней интенсивности серьезно влияют на гормоны, связанные с аппетитом, у мужчин с ожирением.

В опыте участвовали одиннадцать молодых мужчин с ожирением (средний вес 109,8 килограмма).

Известно, что подопытные вели малоподвижный образ жизни и не имели метаболических нарушений.

Людей разделили на две группы: первая в течение шестидесяти минут со средней интенсивностью тренировалась на велоэнергометре, а вторая пассивно отдыхала в течение аналогичного количества времени.

Информируется, что до и после вмешательства у всех добровольцев были измерены параметры аппетита, включая провоспалительные цитокины IL-6, IL-7, иризин (гормон, выделяемый мышцами при физической нагрузке) и лептин (так называемый гормон насыщения) и нейропептид Y (увеличивает потребление пищи и запас энергии в виде жира).

В итоге оказалось, что через час после окончания тренировки концентрация IL-6 повысилась, а уровень нейропептида Y существенно снизился.

Добавляется, что физическая активность способствовала подавлению аппетита, о чем участники сообщали самостоятельно.

Указывается, что после физических упражнений необязательно усиливается чувство голода и потребление энергии.

Резюмируется, что тренировки естественным образом имитируют эффект препаратов для похудения.

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