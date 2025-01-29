Ученые рассказали о пользе… вежливости

Эксперты из Академии военно-воздушных сил Турции поведали, почему полезно быть вежливым. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что для таких людей характерен более высокий уровень счастья и менее выраженные симптомы депрессии.

В ходе опыта изучалась связь вежливости и субъективного ощущения счастья среди жителей страны.

Поясняется, что вежливость была определена как форма просоциального поведения, включающая дружелюбие, сострадание и готовность к сотрудничеству.

Проведенный эксперимент состоял из двух частей: сперва было выявлено, что хорошие манеры действительно характерны для большинства населения, после чего 372 участника в возрасте около 23 лет заполнили анкеты для определения их уровней вежливости и счастья, а также оценки симптомов депрессии.

Оказалось в итоге, что люди с более высоким уровнем вежливости склонны испытывать менее выраженные симптомы депрессии и чувствовать себя более счастливыми.

Сообщается, что вежливость может быть полезным инструментом для психологических исследований.

Впрочем, говорится, что данная работа носит корреляционный характер, из-за чего вежливость как черту личности нельзя воспринимать как фактор снижения риска развития депрессивного расстройства.

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