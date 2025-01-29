Часы Судного дня перевели на одну секунду вперед

Ученые перевели стрелку часов Судного дня на одну секунду вперед. Теперь они показывают 89 секунд до полуночи, а не 90, как раньше. Об этом сообщил Вестник ученых-атомщиков (Bulletin of the Atomic Scientists).

Указывается, что ученые-атомщики провели пресс-конференцию в Институте мира США в Вашингтоне, где заявили, что в 2025 году мир стал ближе к ядерной войне, чем когда-либо.

«В 2024 году человечество стало ближе к катастрофе. Тенденции, глубоко беспокоившие Совет по науке и безопасности, продолжились, и, несмотря на бесспорные признаки опасности, национальные лидеры и их общества не сделали того, что необходимо для изменения курса», — сказано в сообщении.

В частности, ученые заявили, что полномасштабное вторжение России в Украину может перерости в ядерную войну в любой момент «из-за необдуманного решения, несчастного случая или просчета».

Ученые заявили, что страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают размер и роль своих арсеналов, инвестируя сотни миллиардов долларов в оружие, способное уничтожить цивилизацию. Процесс контроля над ядерными вооружениями разрушается, а контакты на высоком уровне между ядерными государствами абсолютно неадекватны ввиду имеющейся опасности.

Ученые-атомщики говорят, что силу уничтожить человеческую цивилизацию имеют три государства: Соединенные Штаты, Китай и Россия.

Также они обратили внимание на изменение климата и отметили, что большинство правительств не в состоянии принять финансовые и политические инициативы, необходимые для остановки глобального потепления.

Размышляя о быстром развитии искусственного интеллекта, ученые акцентировали, что тот увеличил риск того, что террористы или отдельные страны смогут разработать биологическое оружие, против которого не будет средств противодействия.

Проект Часы Судного дня были запущены в Чикагском университете в 1947 году разработчиками первой американской ядерной бомбы. Тогда часы были установлены на отметке семи минут до полуночи. Самое удаленное от полуночи положение стрелок часов Судного дня за всю историю было установлено в 1991 году. Оно ознаменовало собой конец «холодной войны» и подписание между Советским Союзом и США договора о сокращении стратегических вооружений.

Напомним, ледник Судного дня начала «подтачивать» теплая вода.