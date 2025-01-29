На побережье Финляндии обнаружили неизвестное, но опасное вещество

В Финляндии бьют тревогу. На побережье полуострова Ханко было выявлено умеренно вредное белое вещество неизвестного происхождения, пишут местные СМИ.

Сообщается следующее: «В выходные в службу спасения поступило уведомление об обнаружении белого вещества на берегу. Происхождение вещества до сих пор окутано тайной, но, по предварительным исследованиям, оно умеренно вредное».

Чуть позже спасатели выявили еще одну группу отложений в районе Ханко.

Впрочем, уверяется, что найденное вещество не представляет непосредственной опасности для человека, однако спасатели советуют местным жителям воздержаться от посещения района с отложениями.

Не исключается, что данное вещество может оказаться парафином.

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