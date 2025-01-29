Шольц назвал поведение Маска отвратительным

Вмешательство богатых бизнесменов в политику стало привычным явлением, но поддержка американским миллиардером Илоном Маском ультраправой немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ) отвратительна. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, передает Eßlinger Zeitung.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты помогли освободить нашу страну от нацистов и снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за ультраправых, а также не реагирует должным образом на убийства нацистами евреев и других людей в Европе в прошлом», — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ заявил в разговоре с представителями СМИ в Берлине, что Маск «вмешивается в пользу правых политиков по всей Европе».

«И это действительно отвратительно, и это не хорошо для демократического развития во всем Европейском Союзе», — отметил Шольц.

Недавно американский миллиардер также появился по видеосвязи на предвыборном мероприятии AдГ. Маск заявил на мероприятии, что немцы не должны быть виновны в грехах своих родителей, и должны гордиться своей культурой.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) — ультраправая политическая партия в Германии. Ее глава Алис Вайдель — кандидат в канцлеры ФРГ. На последней конференции члены этой ультраправой политсилы приняли манифест, в котором обещают закрыть границы, депортировать мигрантов, отказаться от евро, снять санкции с России и возобновить покупку российского газа.

Напомним, Шольц заявил, что НАТО и ЕС должны увеличить расходы на оборону.