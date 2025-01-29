В НАТО обвинили Россию в покушении на главу Rheinmetall

Россия разрабатывала планы по убийству руководителей оборонной промышленности в Европе, в частности, генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом заявил заместитель помощника Генсека НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибернетических технологий Джеймс Аппатурай. Об этом сообщает Politico.

На заседании комитета Европарламента по вопросам гибридной войны Аппатурай заявил, что среди инструментов дестабилизации, которые использует Россия, есть саботаж, поджоги, повреждение инфраструктуры и заговоры с целью убийств.

«Мы видели случаи саботажа в странах НАТО в течение последних лет, включая поджоги, схождение поездов с рельсов, нападения на собственность политиков, а также сговоры по убийству руководителей промышленности. Одним из таких случаев был план убийства руководителя Rheinmetall», — отметил Аппатурай.

Аппатурай подчеркнул, что Россия стремится добиться своих целей через политическую победу, используя все возможные средства, включая диверсии и политическое вмешательство. Он также призвал европейские страны изменить подход к безопасности и перейти к «мышлению военного времени». Этот термин ранее использовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подчеркивая необходимость противодействия российским кампаниям дестабилизации.

«Мы должны выйти из менталитета лягушки в кипятке. Война ведется против всех наших стран, и это постоянно усиливающаяся кампания дестабилизации», — акцентировал Аппатурай.

Rheinmetall является стратегическим партнером Украины по производству и поставке оружия. Недавно концерн открыл в Украине военный завод, второй планируется достроить в ближайшее время.

Напомним, Иран готовил убийство Трампа.