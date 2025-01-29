Оккупанты ввели паспортный контроль на въезде на Керченский мост

При въезде на Керченский (Крымский) мост со стороны Краснодарского края РФ был введен сплошной паспортный контроль. Об этом заявил российский министр транспорта временно оккупированного Крыма Александр Овдиенко, пишет Крим.Реалії.

По его словам, основаниями для такого решения является указ президента РФ о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае России, в том числе решение Антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края РФ о бессрочном введении «желтого» уровня террористической угрозы в регионе, Темрютском районе и Керченском мосту.

Овдиенко призвал тех, кто собирается проехать через мост, иметь при себе подлинники документов для быстрого прохождения ручного досмотра.

Известно, что в октябре 2022 года украинские силы впервые атаковали Керченский мост самодельными взрывными устройствами.

Напомним, в ISW объяснили, какой эффект будет иметь уничтожение Крымского моста.