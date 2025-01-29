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Новости > Фицо назвал Зеленского врагом

Фицо назвал Зеленского врагом

Агата Кловская
29.01.25 10:23
139
Фицо назвал Зеленского врагом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в парламенте страны на заседании экономического комитета назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом из-за прекращения транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом пишет Dennik N.

По словам премьера, Словакия хочет и дальше покупать российский газ и требует его транспортировки из Украины.

«Наш враг — Зеленский. Зеленский создал те проблемы, которые у нас есть. Он мне не нравится, потому что он вредит Словакии», — сказал Фицо.

Роберт Фицо назвал «маневром прикрытия» заявление Владимира Зеленского о том, что Киев готов возобновить транзит газа в Европу, однако не из России, а из Азербайджана.

«Что еще оставалось господину Зеленскому, кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана. Он снова пускает мыльные пузыри, потому что думает, что этот мыльный пузырь освободит его от принятия тяжелых решений», — заявил премьер.

Также Фицо снова пригрозил заблокировать решение о предоставлении помощи Украине. 30 января он намерен обсудить вопрос транзита газа с Еврокомиссией.

Премьер рассказал, что якобы собирался встретиться с Зеленским 21 января во время Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить вопрос транзита газа, но встреча так и не состоялась.

«Я был готов ко встрече в Давосе. Знаете, что сделал Зеленский? Он направил мне протокол встречи, которую я еще даже не провел. В протоколе уже было все прописано, что мы должны сделать для Украины, включая поддержку ее членства в НАТО. О газе не было ни слова», — заявил Фицо.

По его словам, решение Зеленского избежать обсуждения транзита российского газа является свидетельством «нежелания изменять свою политическую позицию».

Напомним, Фицо наябедничал руководству ЕС на Зеленского.

Тэги: Владимир Зеленский, Роберт Фицо

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