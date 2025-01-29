Украинские военные начали производство собственных FPV-дронов

Министерство обороны Украины сообщило о старте лицензированного производства собственных FPV-дронов, которое происходит на базе одного из государственных предприятий. Пилотный проект начался в декабре прошлого года под общей координацией Главного управления оборонных инноваций.

Информируется следующее: «Предусмотрено, что произведенная продукция будет направляться подразделениям Сил обороны Украины».

Добавляется: «После отработки технологии производства и ее масштабирования ГП сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков».

В свою очередь, первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал о том, что интеграция государства в производственные цепочки позволит иметь четкое понимание себестоимости производства дронов и конкурентных преимуществ на рынке.

Он отметил: «Это позволит повысить качество готовой продукции за счет устойчивой конкуренции».

Указывается, что специалисты Главного управления оборонных инноваций Минобороны отработали дорожную карту по организации аналогичных производств вместе с другими разработчиками беспилотных авиационных комплексов (БПАК).

Сообщается, что благодаря этому можно существенно увеличить производственные мощности для масштабирования производства, подчеркивают в министерстве.

Начальник Главного управления оборонных инноваций Юрий Таранюк резюмировал: «Мы готовы расширять сотрудничество с частными компаниями. Есть пакет шаблонных документов и пошаговая инструкция запуска аналогичных линий по производству БПАК на других государственных предприятиях».

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