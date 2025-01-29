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Новости > В центре Киева произошла стрельба в кафе

В центре Киева произошла стрельба в кафе

Александр Панько
29.01.25 10:20
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В центре Киева произошла стрельба в кафе

В помещении кафе в центре Киева произошла стрельба. Пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Информация о случившемся поступила правоохранителям 28 января около 16:20. Было установлено, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины.

По предварительным данным, было использовано травматическое оружие. Злоумышленник скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются.

Пострадавший получил касательные ранения, его госпитализировали. Жизни мужчины ничего не угрожает.

На месте работает следственно-оперативная группа и полицейские наряды. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, возле кафе в Киеве произошла стрельба, один человек был госпитализирован.

Тэги: Киев, стрельба, кафе

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