В центре Киева произошла стрельба в кафе

В помещении кафе в центре Киева произошла стрельба. Пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Информация о случившемся поступила правоохранителям 28 января около 16:20. Было установлено, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины.

По предварительным данным, было использовано травматическое оружие. Злоумышленник скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются.

Пострадавший получил касательные ранения, его госпитализировали. Жизни мужчины ничего не угрожает.

На месте работает следственно-оперативная группа и полицейские наряды. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, возле кафе в Киеве произошла стрельба, один человек был госпитализирован.