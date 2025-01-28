Одиозный американский журналист заявил, что Байден хотел убить Путина

Соратник президента США Дональда Трампа журналист Такер Карлсон сделал резонансное заявление. Оно прозвучало в беседе с коллегой Мэттом Таибби.

Уверяется, что администрация бывшего главы государства Джо Байдена пыталась убить президента России Владимира Путина.

Среди прочего, он сказал: «Энтони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Владимира Путина, например. Что делала администрация Джо Байдена – они пытались убить его».

Впрочем, журналист не представил никаких доказательств своим словам.

В то же время, Такер Карлсон добавил, что соратники Джо Байдена действовали подобным образом, так как для Белого дома «хаос был необходим как защитный экран».

Ранее мы писали, что Трампу хотят разрешить баллотироваться на третий срок.