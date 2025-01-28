Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Одиозный американский журналист заявил, что Байден хотел убить Путина

Одиозный американский журналист заявил, что Байден хотел убить Путина

Александр Панько
28.01.25 13:09
84
Одиозный американский журналист заявил, что Байден хотел убить Путина

Соратник президента США Дональда Трампа журналист Такер Карлсон сделал резонансное заявление. Оно прозвучало в беседе с коллегой Мэттом Таибби.

Уверяется, что администрация бывшего главы государства Джо Байдена пыталась убить президента России Владимира Путина.

Среди прочего, он сказал: «Энтони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Владимира Путина, например. Что делала администрация Джо Байдена – они пытались убить его».

Впрочем, журналист не представил никаких доказательств своим словам.

В то же время, Такер Карлсон добавил, что соратники Джо Байдена действовали подобным образом, так как для Белого дома «хаос был необходим как защитный экран».

Ранее мы писали, что Трампу хотят разрешить баллотироваться на третий срок.

Тэги: США, Владимир Путин, Россия, мир, война, Джо Байден, Такер Карлсон

Комментарии

Статьи

18.01.25 09:47

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.01.25 13:33

В МИД Франции раскрыли сроки, когда Украина получит истребители Mirage

28.01.25 13:15

Премьер Франции наехал на Маска

28.01.25 12:32

Пока в мире говорят о переговорах, линия фронта в Украине разрушается, — The Economist

28.01.25 11:50

Трамп подпишет указ о «Железном куполе» для США

28.01.25 11:40

В Китае опровергли версию ЦРУ об утечке COVID-19 из лаборатории

28.01.25 11:19

Трамп намекнул на свой третий президентский срок

28.01.25 10:55

Британия ввела новые санкции против Беларуси после «победы» Лукашенко на выборах

28.01.25 10:41

Маск сделал пугающий прогноз по поводу Европы и Азии

28.01.25 10:41

Рютте призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

28.01.25 10:18

Атака на Киевщину: ОВА показала последствия

28.01.25 09:58

Госдолг Украины за год вырос на 1,4 триллиона

28.01.25 09:38

Зеленский сделал заявление о демобилизации

27.01.25 12:49

Зеленский второй раз за месяц прибыл в Польшу

27.01.25 10:15

В сети обнародовали якобы «100-дневный план Трампа» для Украины. В ОП отреагировали

27.01.25 09:15

Трамп собирается завершить войну в Украине к весне, — The Independent

25.01.25 18:34

Есть угроза раскола мировой финансовой системы, - утверждают эксперты

24.01.25 14:34

Путин готов к разговору с Трампом. В Кремле озвучили, чего ждут от США

24.01.25 11:10

Команда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности, — Bloomberg

24.01.25 10:34

В Украине придумали, как привлечь в армию 18-летних, но без мобилизации

23.01.25 09:46

Трамп обратился с жестким заявлением к России

22.01.25 16:30

Названы грибы, которые продлевают жизнь

22.01.25 09:41

Врачи во Львове провели уникальную операцию

21.01.25 16:48

Лили Филипс объявила «День открытого ануса»

22.01.25 16:24

Ирландцы пояснили, почему пожилым людям стоит завести собаку

22.01.25 16:14

Обнаружено еще одно поразительное свойство чая

21.01.25 15:48

Американцы рассказали о смертельном вреде сладких напитков

22.01.25 17:25

Ученые объяснили, почему детям нужно побольше двигаться

22.01.25 16:33

Избиение девочки в Белой Церкви: полиция раскрыла новые подробности дела

23.01.25 14:36

Ермак высказался о сроках завершения войны

Фото и Видео
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
Анна Жук: популярная блогерша Анет погибла в ДТП
Анна Жук: популярная блогерша Анет погибла в ДТП
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Под Киевом похитили ребенка за «долги»
Под Киевом похитили ребенка за «долги»
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала
Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди