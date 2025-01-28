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Новости > Пока в мире говорят о переговорах, линия фронта в Украине разрушается, — The Economist

Пока в мире говорят о переговорах, линия фронта в Украине разрушается, — The Economist

Александр Панько
28.01.25 12:32
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Пока в мире говорят о переговорах, линия фронта в Украине разрушается, — The Economist

Битва за маленький поселок Великая Новоселка в Донецкой области затянулась на шесть дней, однако ее результат был очевиден до этого, ведь ситуация стала критической еще в начале нового года, когда российские оккупанты заняли села на северо-восток и запад от него, окружив украинских бойцов с трех сторон, пишет The Economist.

«К четвергу 23-го узкий коридор к почти изолированному карману стал непроходимым. Приказ об отступлении поступил, как только развеялся туман. Это была кошмарная задача, которую нужно было выполнить пешком, под небом, наполненным беспилотниками, и через реку. Свидетельства торжествующих российских пропагандистских каналов свидетельствуют о том, что многие не смогли этого сделать», — отметили в материале.

Успех России в Великой Новоселке состоялся по уже знакомой схеме: постоянные пехотные атаки, большие потери, истощение украинской обороны и ее отступление, отмечают аналитики издания.

«Подразделения, воевавшие там, теперь, вероятно, снова сосредоточатся на Покровске на севере, гораздо большем логистическом узле, который Россия атаковала с разной интенсивностью в течение последних шести месяцев. Бои там уже заставили украинцев закрыть критически важную шахту по добыче коксующегося угля, которая ранее обеспечивала половину потребностей отечественной металлургической промышленности. Российские войска также продвигаются неподалеку от места расположения полезных залежей литиевых руд», — отмечают в The Economist.

Авторы материала отмечают, что вытеснить украинские войска на Донбассе будет россиянам нелегко, ведь «открытые поля к западу от Покровска и психологически разрушительное наступление на Днепропетровскую область могут оказаться более соблазнительными».

«Они прощупывают наши слабые места. А потом наносят массированные удары там, где имеют тактический успех», — подчеркнул представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.

В свою очередь современный фронт, где преобладают беспилотники, быстро меняет характер боевых действий в Украине. К примеру, в Великой Новоселке бронетехника играла минимальную роль.

«Один из наших танков выполз на передовую. Десять беспилотников атаковали его и почти сразу подожгли», — рассказал капитан Иван Секач, офицер 110-й украинской бригады, защищающей населенный пункт.

В издании отмечают, что российская тактика ведения войны не является динамичной, однако наносит Украине немало проблем. Это означает, что Россия имеет достаточное количество пехоты, а Украина — нет. В частности из-за проблем с мобилизацией и дезертирством украинские резервы значительно уменьшились.

«Мы пытаемся заменить наши потери на поле боя. Они могут бросить батальон солдат на позицию, которую мы укомплектовали четырьмя или пятью солдатами», — сказал полковник Павел Федосенко, командир украинской тактической группы на Донбассе.

«У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в хаотичный беспорядок и надеемся, что сможем как-то остановить этот процесс», — добавил «Купол», псевдоним пока отставного командира, который до сентября возглавлял бригаду, воюющую на востоке Донецкой области.

В свою очередь в The Economist напомнили, что мировое внимание сместилось на переговоры, которые, вероятно, могут состояться, а также на сигналы от администрации Дональда Трампа, которые являются одновременно и положительными, и отрицательными для Украины.

В то же время Черняк считает, что у России не закончится оружие в ближайшее время, поэтому о прекращении войны пока не стоит говорить.

«У них есть минимум год, возможно, два, чтобы продолжать воевать так, как они это делали», — считает представитель украинской разведки.

По словам Черняка, сейчас маловероятно, что Россия достигнет серьезного успеха на фронте.

«Мы видим их резервы, их ракеты, их бронетехнику — и этого недостаточно. Пока что», — подчеркнул он.

В свою очередь капитан Секач отметил, что в Великой Новоселке российские колонны с бронетехникой неоднократно прорывались и попадали за украинскую оборону, однако не осознавали этого, поэтому потерянные и дезориентированные возвращались обратно.

«Российская армия не награждает умных людей, это мое единственное объяснение. Но мы не можем рассчитывать на то, что все так и останется», — подытожил военный.

Напомним, война в Украине не закончится завтра или послезавтра.

Тэги: война в Украине

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