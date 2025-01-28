Трамп подпишет указ о «Железном куполе» для США

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время подписать еще больше указов, которые касаются оборонной сферы. Один из них — о «Железном куполе» для США. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает The Hill.

«На подходе еще несколько исполнительных указов, которые мы полностью поддерживаем. Об устранении DEI (политики многообразия, равноправия и инклюзивности) в Пентагоне, о восстановлении военнослужащих, которые были вытеснены из-за мандатов COVID, о „Железном куполе“», — отметил Хегсет.

Он добавил, что подписание новых указов Трампом «происходит быстро».

The Hill напоминает, что с момента вступления в должность Трамп подписал множество указов, в том числе о восстановлении военнослужащих, которые были уволены из армии за отказ от вакцинации от COVID-19. Они получат свое прежнее звание и полное денежное довольствие со льготами.

Трамп также планирует подписать указ, запрещающий трансгендерам служить в армии.

Стоит заметить, что «Железный купол» — это израильская система противоракетной обороны. Она предназначена для уничтожения неуправляемых тактических ракет или ракет реактивных систем залпового огня.

Израиль активно использует такую систему для того, чтобы защищаться от ракет, которые запускают боевики ХАМАС, «Хезболлы», а также йеменские «хуситы».

Также такие системы могут сбивать самолеты на высоте до 10 километров.

Напомним, Киев хочет купить у Израиля «Железный купол».