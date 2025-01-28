В Китае опровергли версию ЦРУ об утечке COVID-19 из лаборатории

В Министерстве иностранных дел Китая опроверг утверждение ЦРУ об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. Эту версию назвали «крайне маловероятной». Об этом заявлила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во время брифинга.

«Утечка из лаборатории крайне маловероятна — это авторитетный научный вывод, сделанный совместной экспертной группой Китая и ВОЗ на основе выездов в соответствующие лаборатории в Ухане и углубленных обменов с соответствующими научными исследователями, который был широко признан международным и научным сообществом», — сказала Мао Нин.

Она призвала США прекратить политизировать и инструментализировать вопрос поиска происхождения коронавируса, обвинять другие страны, как можно быстрее отреагировать на обоснованные опасения международного сообщества, взять на себя инициативу по обмену данными о ранних предполагаемых случаях в Китае с ВОЗ, а также прояснить сомнения соответствующих биологических лабораторий США и дать ответственное объяснение миру.

На днях NYT сообщало, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) изменило свое мнение о причинах вспышки коронавируса COVID-19. Американская разведка теперь склоняется к утечке коронавируса из китайской лаборатории в Ухане.

Напомним, ВОЗ просит Китай поделиться информацией о происхождении коронавируса.