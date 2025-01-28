Маск сделал пугающий прогноз по поводу Европы и Азии

Американский миллиардер Илон Маск продолжает эпатировать людей. Он сделал очередной страшный прогноз.

Бизнесмен в социальной сети Х прокомментировал предложение шведского журналиста Петера Имануэльсена ввести в Европе налоговые каникулы для женщин ради роста числа детей.

Толстосум написал: «Стоит попробовать. Что-то должно измениться, иначе Европа и Азия (и большая часть Земли) исчезнут!».

Стоит напомнить, что не так давно Илон Маск говорил о том, что Германия и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости.

Ранее Маск наехал на собственную социальную сеть Х.