Британия ввела новые санкции против Беларуси после «победы» Лукашенко на выборах

Правительство Великобритании ввело новые санкции против Беларуси. В санкционном списке оказались шесть человек и три компании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Отмечается, что санкции направлены против руководителей учреждений, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и компаний белорусского оборонного сектора, которые поддерживают войну России в Украине.

Санкции были введены против председателя белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко. Они являются ответом на фальшивые президентские выборы в Беларуси.

Также санкции введены против руководителей учреждений, ответственных за нарушение прав человека в стран.

«Мир уже привык к циничной имитации Лукашенко демократии в Беларуси, в то время как на самом деле он жестоко подавляет гражданское общество и голоса оппозиции, чтобы укрепить свою власть. Великобритания вместе с нашими партнерами будет продолжать поддерживать народ Беларуси и разоблачать тех, кто отказывает ему в его законном праве на свободу и демократию», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

Среди лиц, в отношении которых сегодня введены санкции, есть:

-Игорь Карпенко — председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси;

— Виктор Дубровка — начальник белорусского исправительного учреждения «Исправительная колония № 11», г. Волковыск;

— Павел Казаков — начальник белорусского исправительного учреждения «Тюрьма № 1», г. Гродно;

— Андрей Цедрик — начальник следственного изолятора (СИЗО) № 1, г. Минск;

— Андрей Ананенко — начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;

— Михаил Бедункевич — заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Под санкции попали три предприятия оборонного сектора Беларуси:

-ОАО «АЛЕВКУРП» — компания, связанная с правительством Беларуси, специализирующаяся на исследовании, разработке и производстве радиолокационных систем и систем управления оружием;

— ОАО «Завод «Легмаш» — белорусская компания, производящая боеприпасы для белорусского оборонного сектора;

— КБ «Беспилотные вертолеты» (UAVHeli) — белорусский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Напомним, ЕС назвал фиктивными «выборы» президента Беларуси.