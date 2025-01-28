США преподнесли неприятный сюрприз украинским беженцам

Украинских беженцев ждет неприятный сюрприз. Попасть в США стало сложнее.

Как стало известно, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановила приема заявок на въезд беженцев из нашей страны по программе «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U).

Сказано: «В связи с указом президента США Дональда Трампа от 20 января «Об укреплении наших границ» USCIS временно приостанавливает прием формы I-134A, заявление на поддержку и декларацию о финансовой поддержке, до завершения пересмотра всех процессов гуманитарного допуска, как того требует данный указ».

Уточняется, что украинские беженцы, уже пребывающие в США по программе «Единение ради Украины», могут подать заявку на продление срока пребывания (re-parole) за 180 дней до истечения текущего срока.

Говорится, что ранее начатый процесс подачи заявлений на продление или получение разрешения на работу остается в силе.

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