Рютте призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов Альянса увеличить свои оборонные расходы сверх их общей цели в 2% ВВП. Она была установлена 10 лет назад и сейчас считается слишком низкой из-за новых вызовов со стороны России. Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление Рютте сделал во время выступления в Лиссабоне вместе с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро.

«Чтобы сохранить силу НАТО, мы должны продолжать адаптироваться, а чтобы гарантировать нашу безопасность в будущем, нам также необходимо наращивать наши усилия сейчас. Это также означает, что нам нужно больше тратить нашу оборону», — сказал генсек НАТО.

Рютте отметил, что установленная 10 лет назад цель в 2% валового внутреннего продукта (ВВП) недостаточна для решения «задач завтрашнего дня».

В то же время премьер Португалии подтвердил обещание страны достичь цели 2% к 2029 году. Отмечается, что в 2023 году Португалия потратила 1,5% своего ВВП на обязательства перед НАТО.

Напомним, генсек НАТО сделал важнейшее заявление по поводу войны в Украине.