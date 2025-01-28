Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 833 000 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 28 января.

Сообщается, что были ликвидированы уже 833 000 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 876 танков, 20 573 боевые бронированные машины, 22 366 артиллерийских систем, 1 263 РСЗО, 1 050 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 23 399 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 053 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 35 269 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 718 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский сделал заявление о демобилизации.