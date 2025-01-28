Американцы высчитали рост Голиафа

Эксперты университета Бригама Янга в США поведали, какого роста был упомянутый в Библии в книге Самуила филистимский воин Голиаф. По их словам, он мог составлять 2,38 метра, но это не точно.

Ученые рассказали, что в традиционном переводе Библии говорится, что рост Голиафа составлял шесть локтей и пядь, что эквивалентно 2,97 метрам, но, предполагается, что данная цифра может быть значительно завышена.

Исполнительный директор Института библейской археологии Клайд Биллингтон поведал о том, что древний локоть был единицей измерения, использовавшейся для определения длины от локтя до кончика среднего пальца.

Он отметил: «В то время локоть как величина не был стандартизирован нигде, кроме Египта, где его длина равнялась 52,5 сантиметрам. По египетским меркам рост Голиафа мог бы составлять около 3,28 метра, но для более точных оценок важно учитывать другие системы измерений».

Установлено, что в более старых версиях Библии, например, в греческой Септуагинте (перевод Ветхого Завета, выполненный между I и III веками до н. э.), рост Голиафа характеризуется четырьмя локтями и пядью – это 2,26 метра. Такая цифры якобы подтверждается археологическими находками.

Профессор Джефф Чедвик, в свою очередь, информирует, что древние израильтяне использовали свою систему измерений, отличную от египетской.

Говорится, что, измерив сотни архитектурных элементов в руинах города Гат, где, по библейскому преданию, родился Голиаф, американцы узнали, что древний локоть равнялся 54 сантиметрам, а шаг 22 сантиметрам, в связь с чем рост воина мог составлять 2,38 метра.

Подчеркивается, показатель роста среднестатистического человека того времени был около 1,60 метров.

Резюмируется: «Описания роста Голиафа могут быть больше литературным приемом, направленным на то, чтобы подчеркнуть его гигантские размеры. Авторы Библии могли пытаться обозначить величие воина, а не описывать его точный рост».

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