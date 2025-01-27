Австралийцы поведали о небывалой пользе верблюжьего молока

Эксперты из университета Эдит Коуэн в Австралии рассказали о пользе верблюжьего молока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оно содержит больше биоактивных пептидов, создающих здоровую среду в кишечнике, чем коровье.

Добавляется, что молоко верблюдиц с меньшей вероятностью вызывает аллергию.

В ходе опыта специалисты акцентировали внимание на анализе белков, влияющих на иммунную функцию и пищеварение.

Оказалось, что в сливках верблюжьего молока было обнаружено 1 143 белка, а традиционный продукт из коровьего молока содержал лишь 851 белок.

Кроме этого было уделено внимание биоактивным пептидам, то есть аминокислотным молекулам, которые положительно влияют на здоровье человека посредством запуска определенных клеточных метаболических процессов.

Поясняется: «Данные биоактивные пептиды могут избирательно подавлять определенные патогенные микроорганизмы и поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что также может снизить риск сердечнососудистых заболеваний».

Сообщается, что верблюжье молоко не содержит β-лактоглобулина, что делает его хорошей альтернативой для людей с аллергией на коровье молоко.

Информируется, что уровень лактозы в верблюжьем молоке также ниже.

Отмечается при этом, что коровье молоко составляет 81% мирового производства, в то время как молоко верблюдиц занимает только пятое место, составляя лишь 0,4% от общего объема, но в Австралии, где полузасушливый климат способствует разведению верблюдов, производство верблюжьего молока растет, что делает его все более доступным в некоторых регионах, где традиционное животноводство сложно осуществлять из-за особенностей климата.

Ранее были названы грибы, которые продлевают жизнь.