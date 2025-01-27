Украинцы стали тратить больше денег на новые легковые автомобили

Украинцы в 2024-м году больше тратили на новые легковые автомобили. Об этом информирует «Укравтопром».

Так, было потрачено 125 миллиардов гривен – это на 18% больше, чем было годом ранее.

Сказано, что примерно половину сумму потратили на машины пяти марок.

Больше всего – на Toyota (18,3 миллиарда гривен).

Далее идут BMW (16 миллиардов гривен), Mercedes-Benz (9,7 миллиарда гривен), Volkswagen (9,2 миллиарда гривен) и Renault (6,4 миллиарда гривен).

Кроме этого, как добавляется, в десятку самых популярных марок авто попали Audi, Skoda, Lexus, LandRover и Porsche.

Ранее мы писали, что с улиц Киева начали убирать пострадавшие от российских обстрелов автомобили.