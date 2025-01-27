В разгар зимы в Киеве зафиксировали аномальное тепло

В Киев пришла аномально теплая погода. Об этом говорят эксперты небесной канцелярии.

В минувшее воскресенье, 26 января, по сведениям наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в городе было зафиксировано два температурных рекорда за весь период метеорологических наблюдений с 1881-го года.

Специалисты рассказали, что максимальная температура воздуха достигла 7,4 градусов, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021-го года.

Добавляется, что среднесуточная температура вчера составила 4,7 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902-го и 1999-го годов на 1,4 градуса, а климатическую норму сразу на 9,7 градуса.

Резюмируется, что накануне погода соответствовала многолетним показателям 29 марта.

Ранее мы писали, что синоптики говорят, что погода в Украине в ближайшие дни будет весьма неоднозначной.