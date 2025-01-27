Благодаря погоде в Украине снизилось потребление электричества

В Украину пришло неожиданное потепление. Благодаря сюрпризу погоды в нашей стране снижается потребление электричества.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Сказано, что на утро понедельника, 27 января, уровень потребления электроэнергии был на 2,8% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня, в пятницу, 24 января.

Указывается также, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению.

Накануне, 26 января, суточный максимум потребления, который был зафиксирован вечером, был на 1,7% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья, 19 января.

Подчеркивается, что на этой неделе отключений потребителей в условиях потепления не ожидается.

Однако, уточняется, что отключения электроэнергии возможны в случае нанесение Россией очередных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Как говорят в Министерстве энергетики, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 14 013 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ранее мы писали, что синоптики говорят, что погода в Украине в ближайшие дни будет весьма неоднозначной.