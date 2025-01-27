Синоптики говорят, что погода в Украине в ближайшие дни будет весьма неоднозначной

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что во вторник, 28 января, по стране будет без осадков, на востоке страны и в Приазовье ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, в Карпатах и в восточных областях местами минус 1-3. Днем 5-10 тепла, на западе и юге плюс 9-14.

В Киеве завтра будет сухо. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 7-9.

Информируется при этом, что в среду, 29 января, будет преимущественно без осадков, только ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами прогнозируется небольшой дождь, ночью в Карпатах с мокрым снегом. В восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в Карпатах и в восточных областях местами от минус 2 до 0. Днем 6-11 тепла, на юге и на Прикарпатье плюс 9-14, в Крыму до 17 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем плюс 7-9.

Ранее американцы узнали о кознях погоды кое-что неожиданное.